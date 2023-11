"Uomini e Donne", Alessio e Claudia litigano in studio: la causa della scenata di gelosia

La coppia sembrava molto affiatata, ma la dama non sopporta il rapporto di amicizia con l'altra donna del torno over

Nella puntata in onda l'8 novembre, Claudia ammette di essere molto interessata ad Alessio, che solo qualche puntata fa le ha dato l'esclusiva, ma rivela di non tollerare alcuni suoi atteggiamenti e soprattutto il rapporto di amicizia con Barbara .

La gelosia di Claudia "Non ho visto un comportamento lineare da parte tua. Prima mi dici una cosa e poi fai un'altra. Lui mi dice di non credere nell’amicizia tra uomo e donna e poi mi dice che ha tante amiche", spiega Claudia che prova a giustificare la sua gelosia e mancanza di fiducia nei confronti del cavaliere. Dopo poco, però, Claudia attacca direttamente Barbara spiegando che non la rende tranquilla il rapporto di amicizia tra la dama e il suo cavaliere. "È tua abitudine importunare le persone impegnate? Mandare messaggi alle persone impegnate?", sbotta in studio Claudia rivolgendosi a Barbara.

Le ragioni di Alessio A quel punto è Alessio a prendere la parola e a raccontare quanto accaduto. "Stavo lavorando quando vedo su whatsapp un messaggio di Barbara. Lo apro, era un video simpatico su quello che era successo tra me e lei. Io le ho risposto di averlo già visto. Ho sbagliato forse a rispondere a Barbara in quel momento, ma lei me l'ha mandato non perché vuole importunarmi, ma perché c'è un rapporto amicale tra me e lei", considera il cavaliere ma la dama aggiunge: "Lui non me l'ha detto e, mentre ero con lui al telefono, ricevo un messaggio da una persona che mi dice che Barbara aveva condiviso un video su di noi e lui in quel momento mi ha detto del messaggio. Me l'ha detto solo quando gliel'ho chiesto io", conclude contrariata la dama. "Tu lo soffochi così - considera Barbara - lui poi si stanca. Ha fatto anche una scelta", replica seccata la dama.