"Uomini e Donne", Tina Cipollari furiosa con Elena: "Ma chi ti credi di essere?"

A "Uomini e Donne" Elena non smette di far parlare di sé. Nella puntata del 6 novembre ha fatto discutere la scelta della sua coreografia durante la sfilata "I sogni son desideri", ma nell'appuntamento in onda il 7 novembre la dama oltre a discutere con Maurizio e Barbara litiga anche con Tina Cipollari dimostrando di non aver nessuna paura dell'opinionista che spesso prende di mira e punzecchia alcuni protagonisti del dating-show di Canale 5.

Il bacio tra Maurizio e Barbara - A fare infuriare Elena è stato un bacio tra il cavaliere che frequenta e una delle dame del trono over. Barbara durante la sfilata della puntata precedente ha baciato Maurizio a stampo. I due non si frequentano e la dama non sembrerebbe interessata al cavaliere, ma in passato aveva dichiarato che se si fosse intromessa tra Maurizio ed Elena, quest'ultimo avrebbe scelto sicuramente lei. Forse per provocazione, per far parlare di sè, o forse solo per punzecchiare il cavaliere Maurizio, Barbara durante la sua passerella improvvisamente lo ha baciato e l'ha invitato a ballare. Lui non ha respinto il bacio e ha seguito la dama. Ovviamente quanto accaduto ha scatenato la gelosia di Elena che ha preteso le scuse da Maurizio prima in privato e poi pubblicamente il studio.

La sfuriata di Elena - Visibilmente agitata, la dama entra in studio molto agitata per un confronto con Barbara e Maurizio e risponde, senza peli sulla lingua, alle provocazioni dell'opinionista Tina Cipollari. "Ma chi ti credi di essere? Ma tu ti sopravvaluti", sbotta Tina. "Posso parlare io, per favore? Stai zitta tu che parli sempre", replica Elena scatenando così l'ira dell'opinionista che si alza per raggiungerla al centro dello studio. "Tu non devi rispondere così, maleducata. A casa tua rispondi come vuoi. Siediti. Seduta cafona", attacca Tina ma Elena non sembra voler evitare lo scontro, anzi. "Basta hai rotto il c***o", replica la dama. A questo punto l'ordine si ristabilisce solo con l'intervento di Maria De Filippi che chiede a Tina di far parlare Elena e di intervenire solo dopo il suo discorso.