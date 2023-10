Brutta disavventura durante un viaggio a Bologna in cui l’influencer avverte dolore, rossore e rigonfiamento alla gamba. Mostra ai fan di essere a tavola con la gamba bendata e sollevata, ma poi sparisce dai radar. “Ragazzi, ora ve lo dico. Sono stato al pronto soccorso per la mia gamba” spiega ai follower in una storia in cui racconta come è andata.

Ore di paura per l’influencer finito in ospedale per un problema alla gamba. “Sono entrato per una sospetta trombosi, la serenità ve la lascio solo immaginare – spiega Tommaso Zorzi ai fan - Mi hanno dimesso poco fa. Non è una trombosi, è un’infezione: devo farmi l’antibiotico. Sto bene però”. Zorzi ha poi postato la foto: “La gamba era così” ha scritto, mostrando il gonfiore.