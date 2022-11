Tommaso Zorzi si è circonciso: "Vorrei che la morfina non finisse mai"

"Vorrei dirvi che è andato tutto bene e vorrei che l’effetto di questa morfina non finisse mai - ha raccontato Tommaso Zorzi su Instagram - Alla fine l’ho fatto in anestesia totale ma sedato, perché è stata un’operazione un pochino più complicata del previsto. L’ho rimandata per anni e se l’avessi fatta dieci anni fa sarebbe stato tutto molto più semplice. Comunque l’urologo mi ha detto che tutto tornerà a funzionare come un tempo. La buona notizia è che dovrebbero dimettermi in giornata e non dormirò qui".

Nelle stories successive Tommaso scrive: "È da tre ore che sto con un pacco di ghiaccio sul pene", per poi proseguire con lo stesso rimedio anti-gonfiore casalingo: una confezione di zucchine surgelate.

Non sono mancati momenti divertenti. Un follower infatti ha scritto: "Incredibile! Come si fa a togliere una parte del proprio corpo? È una cosa che non riesco a comprendere…". E subito dopo è arrivata la risposta di un altro utente: "La circoncisione avviene non solo per motivi religiosi ma anche medici". "Io pensavo avesse tolto tutto", replica ancora il follower. Lo screenshot è stato postato nelle storie dallo stesso Zorzi.

"Onde evitare che mi venissero affibbiate relazioni con chiunque possegga un apparato respiratorio, segnalo che per i prossimi 40 giorni questa cosa non sarebbe quantomeno verosimile perché non posso fare sesso", ha proseguito ironizzando sui gossip che dopo la fine (mai ufficializzata) della storia d'amore con il ballerino di "Amici" Tommaso Stanzani, lo volevano fidanzato con un altro ragazzo.

La storia tra l'ex gieffino e il ballerino sembra infatti essere arrivata al capolinea. Dopo il video dell'avvistamento, i due hanno cancellato le loro foto di coppia dai social e Zorzi è stato immortalato in discoteca mentre baciava un altro. Si riavvicineranno dopo l'intervento?