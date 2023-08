Chi per un bagno di mezzanotte e chi per una doccia rinfrescante, ecco quelli che sfidano la censura e gli immancambili attacchi degli hater posando su Instagram senza veli.

Tra attacchi e apprezzamenti Aurora Ramazzotti ha scatenato una bella polemica con la sua doccia rinfrescante. Tutta nuda sotto il getto d'acqua, è stata travolta dagli hater che non hanno apprezzato lo scatto disinibito. Lei ha risposto a tono, ormai abituata alle critiche. Ben diversi i commenti ricevuti da Mahmood per il suo bagno notturno come mamma l'ha fatto. Il cantante ha postato una foto che lo ritrae di schiena, con il lato B lambito dalle onde del mare. Il suo fisico tonico e scolpito non è passato inosservato, e i fan hanno gradito. "Sei incredibile, che fisico scolpito, statuario" ,"Mi sento male", "Sei una creatura bellissima" si legge tra i commenti.

Bellezze al bagno Tuffo notturno anche per Tommaso Zorzi che posta uno scatto in cui è nudo, visibilmente infreddolito, mentre si copre il pube con un asciugamano. "Non ti fidar di un bagno a mezzanotte", scirve condividendo la foto. Immersione senza costume anche per Eva Riccobono, che ha condiviso nelle Stories il video della sua nuotata sott'acqua. Bellissima e longilinea, ha messo in mostra il suo corpo perfetto senza pudore, lasciandosi riprendere in tutto il suo splendore.