Il cantante ha condiviso recentemente delle foto che non sono passate inosservate. Mentre nella prima appare con il costume su una roccia, il fisico muscoloso e statuario in bella mostra, in quelle successive rieccolo, di schiena, senza slip. A catalizzare l'oltre un milione e mezzo di follower del due volte vincitore di Sanremo (l'ultima, quella del 2022 in coppia con Blanco) è il suo lato B senza veli.

Moltissimi i like e i commenti di compiacimento di ammirazione in pochissime ore, dal più classico "Tanta roba!" a complimenti come "Sei incredibile, che fisico scolpito, statuario" a chi è andato in visibilio: "Mi sento male", "Sei una creatura bellissima". "Con l'ultima foto ci vuoi lasciare senza parole" e così su questo tono estasiato.

Non è la prima volta Mahmood era già apparso senza veli sulla cover di Vanity Fair un anno fa, all'apice del successo post Sanremo. Insieme a Blanco era stato ritratto completamente senza veli con due colombe sulle spalle, da Luigi&Iango, due tra i fotografi più noti a livello internazionale, amati da tante star, a partire da Madonna. "Li abbiamo ritratti così perché le loro storie sono come una pagina bianca, piena di tatuaggi e di sogni, di giovinezza, qualcosa di così forte da scuoterci tutti", aveva scritto il direttore Simone Marchetti nel suo editoriale.



In Sardegna, una dedica alla Murgia Le foto hot che hanno infiammato la Rete sono state presumibilmente scattate in Sardegna perchè il cantante si è esibito proprio in questi giorni all'Arabax Music Festival nella splendida cornice degli Scogli Rossi di Arbatax. Mahmood ha anche voluto dedicare un pezzo alla scrittrice Michela Murgia scomparsa pochi giorni fa. Un mashup di un suo brano con "No potho reposare” dei Tazenda. E un brano "Brividi" a sua madre (di origini sarde), che è spesso presente ai suoi concerti.

Crisi professionale Oltre al concerto di Arbatax nell'estate in corso sono state poche le occasioni in cui l'artista si è esibito. E si fanno sempre più strada voci su una sua possibile crisi artistica. Alcuni parlano di una ipotetica partecipazione al prossimo Festival di Sanremo ma quel che è certo è che il suo ultimo album "Ghettolimpo" è uscito l’11 giugno 2021, e non ci sono notizie su nuovi progetti.

A oggi Mahmood conta su Spotify oltre 2 milioni di ascoltatori unici mensili, grazie al successo di brani come Soldi (oltre 220 milioni di stream) e Brividi (più di 135 milioni di ascolti), ma i numeri potrebbero velocemente scendere. E non va no bene, al momento nemmeno le pre vendite di biglietti per il suo concerto al Fabrique di Milano del 17 maggio 2024, unico live italiano annunciato...