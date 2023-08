Sotto accusa soprattutto il suo nuovo ruolo di mamma, che secondo gli hater, non si addice a scatti come quello. Ma c'è anche chi ha fatto del vero e proprio body shaming criticando il fisico di Aurora a pochi mesi dal parto e sottolineandone delle imperfezioni. Tantissimi naturalmente anche i messaggi di solidarietà con l'influencer, che dal canto suo, ha preferito rispondere con ironia nelle sue storie Instagram.

La reazione dell'influencer

"I 0,3 secondi di stallo dedicati all'inserimento della foto nuda nel carosello caratterizzati da un fugace benché fastidioso dubbio precipitosamente cancellato dalla felicità stessa di causare indignazione in determinati soggetti e poi onestamente dal fatto che non me ne frega davvero una minchia", ha scritto la Ramazzotti in una storia. Citando uno dei messaggi critici, che recitava: "Sei totalmente libera... non tutto ciò che è libero è lecito... bisognerebbe iniziare ad avere qualche limite. Detto questo Aurora spero di aver stuzzicato la tua mente. Per favore pensaci sei molto carina ma a volte ti perdi in un bicchiere d'acqua", Aurora ha poi postato la foto di un bicchiere d'acqua con il suo viso dentro e successivamente lo scatto di Mahmood nudo in mezzo al mare scrivendo: "Mi segnalano un Mahmood che si perde in molto più di un bicchiere d'acqua".