Elizabeth Hurley si concede una tintarella integrale su... una fetta di anguria

Totale. L'attrice ha postato sul suo profilo Instagram un video in cui compare completamente nuda mentre si gode il sole in piscina . Una tintarella integrale mentre galleggia a bordo di un gonfiabile a forma di anguria. "Semplicemente fluttuante su una fetta di anguria" commenta lei aggiungendo un cuoricino...

Per Elizabeth Hurley un'estate in libertà.

Elizabeth Hurley, con i suoi 58 anni portati splendidamente, ci ha abituati a un'estate di bellezza e sensualità. Le sue foto in bikini sono un pezzo forte dei suoi profili social anche perché è la titolare di una linea di abbigliamento estivo, la "Elizabeth Hurley Beach". Ma per una volta anche il bikini è stato lasciato da parte: troppo bella la sensazione di poter prendere il sole in completa libertà.

Diventata celebre negli anni 90 per alcuni ruoli cinematografici, come quelli nella saga comica di Austin Powers, ma anche per la sua relazione con Hugh Grant durata tredici anni, dal 1987 al 2000. La Hurley si è spesso divisa tra cinema e televisione, partecipando a serie di successo come "Gossip Girl" e "The Royals".