Tommaso Zorzi paparazzato con la sua nuova fiamma

Almeno così sembrerebbe secondo quanto scritto da "Chi", che ha paparazzato l'influencer e vincitore del "Grande Fratello Vip" insieme ad Andrea Incontri, direttore creativo di Benetton. I due sono stati fotografati insieme all'aeroporto di Linate, dove sarebbero arrivati tornando da una vacanza fatta insieme in Puglia.

Per Tommaso Zorzi è un momento di passaggio. Dopo la fine della sua relazione con il ballerino Tommaso Stanzani, ormai risalente all'aprile scorso, l'influencer ha cercato una nuova serenità sentimentale. Che stando a quanto riportato da "Chi" potrebbe essere arrivata con Andrea Incontri. Gli indizi che portano a un loro rapporto stretto sono diversi. I due dopo essere arrivati a Linate, si sono diretti verso casa di Zorzi, e da lì hanno fatto una passeggiata insieme nel quartiere di Porta Venezia. Poi sono arrivati a bordo di una Vespa in un hotel di lusso della città, Casa Cipriani. Il tentativo di confondere i paparazzi, entrando separatamente, non è andato a buon fine. E così alla fine, all'uscita, sono stati fotografati insieme.