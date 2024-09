Temptation Island, quando inizia e a che ora va in onda la prima puntata

Martedì 10 settembre prende ufficialmente il via la nuova edizione di "Temptation Island". Sotto la guida di Filippo Bisciglia, il docu-reality in onda su Canale 5 accoglie sette nuove coppie, non sposate e senza figli in comune, pronte a mettere alla prova la loro relazione attraverso un viaggio nei sentimenti che si preannuncia ricco di confronti, emozioni e colpi di scena. In due villaggi separati, fidanzati e fidanzate avranno modo di confrontarsi rispettivamente con tredici tentatrici e tredici tentatori single per ventuno giorni, durante i quali cercheranno di analizzare le criticità delle loro storie d'amore per capire se continuare o interrompere la relazione.