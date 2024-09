A scrivere a "Temptation Island" è Federica, come spiega nel video di presentazione postato sui canali social ufficiali del programma: "Scrivo io a Temptation Island perché tante cose non le ho fatte perché lui non me le permette. Ad esempio, mangiare una pizza con le amiche, andare a mangiare un gelato. Addirittura andare a ballare, cosa impossibile, o anche una vacanza. Sono cose che io non ho mai fatto, se non con lui".