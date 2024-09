"Temptation Island", Filippo Bisciglia: "Ho pianto al falò di confronto tra Siria e Matteo"

In attesa della nuova edizione di "Temptation Island" che prenderà il via martedì 10 settembre su Canale 5, il conduttore Filippo Bisciglia a "Verissimo" traccia un bilancio di quella appena conclusa, contrassegnata da ascolti record e numerosi momenti forti. "A giugno durante il falò di confronto finale tra Siria Pingo e Matteo Vitali ho pianto come un bambino, non riuscivo a parlare", racconta il presentatore romano che per l'undicesima edizione si appresta a intraprendere un nuovo viaggio nei sentimenti al fianco di sette coppie che hanno deciso di mettere alla prova la loro relazione. "Ho imparato tanto in questi undici anni e mi rendo conto che molte emozioni che vivono loro le ho vissuto pure io in passato perché bene o male le storie girano intorno agli stessi argomenti", dice.