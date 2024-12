Tar Liguria dichiara illegittimo l'affidamento diretto del Festival alla Rai

"I giudici amministrativi hanno confermato l'efficacia della convenzione stipulata tra Rai e il Comune di Sanremo per l'edizione 2025, nonché la titolarità in capo a Rai del format televisivo da anni adottato per l'organizzazione del Festival". A precisarlo, in una nota, è la stessa Rai che sottolinea: "nessun rischio che la manifestazione canora, nella sua veste attuale, possa essere organizzata da terzi. Il Tar Liguria ha giudicato irregolari soltanto le delibere con le quali il Comune di Sanremo ha concesso in uso esclusivo a Rai il marchio 'Festival della Canzone Italiana', nonché alcuni servizi ancillari erogati in occasione dell'organizzazione del Festival stesso. Dunque, nessun rischio che la manifestazione canora, nella sua veste attuale, possa essere organizzata da terzi".