"Striscia la Notizia", Tapiro d’Oro ad Antonio Conte ma il mister lo rifiuta

Eliminato in semifinale di Coppa Italia, al centro delle polemiche per la lite con Andrea Agnelli a fine match è anche "attapirato". Si tratta di Antonio Conte, raggiunto dall’inviato di "Striscia la Notizia", Valerio Staffelli, che ha provato a consegnargli il quinto Tapiro d'Oro della carriera. Un tentativo miseramente fallito visto che l’allenatore nerazzurro ha deciso di non accettare il simpatico riconoscimento senza nemmeno rispondere alle domande del tapiroforo di Canale 5.

"Dai smettila, fai il bravo", si è limitato a dire l’ex Ct della Nazionale prima di mettersi in macchina e andar via lasciando Staffelli quasi interdetto. "Mamma mia come era attapirato", ha commentato ironico l’inviato del tg satirico.