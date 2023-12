"Striscia la Notizia", nuovo Tapiro d'Oro a Fedez per il "caso" Morgan

"Striscia la Notizia" torna a occuparsi del caso Morgan, allontanato in tronco da un noto talent show, consegnando l'ennesimo Tapiro d'Oro a uno dei protagonisti della vicenda: Fedez, tra i giudici del programma televisivo.

"Ambra ha detto che non ha ricevuto minacce, Francesca Michielin che Morgan è stato regolarissimo e Dargen D'Amico non sa niente", esordisce Valerio Staffelli, evidenziando la comune volontà dei personaggi coinvolti di non esporsi.

"Sono l’unico che vi ha detto quello che sapeva, gli altri hanno fatto scena muta. Forse dovevo stare zitto pure io", risponde il rapper, ribadendo la necessità che sia Sky a chiarire i "motivi reali" del licenziamento dell'ex leader dei Bluvertigo. "Loro li sanno loro, non sono io a dover chiarire".

Con questo Tapiro Fedez arriva a quota undici, in sesta posizione nella classifica dei più "attapirati" della storia del tg satirico, a parimerito con Pippo Baudo.