Tapiro d'oro a Stash per il furto degli orologi: "Il Karma gira"

Il cantante racconta di essere stato raggirato da due malviventi che, fingendo di aver visto un gatto intrappolato sotto la sua auto, lo hanno distratto per sottrargli lo zaino che conteneva orologi di valore. "Ma ha la sindrome di Ilary Blasi, che va in giro con gli orologi?", scherza Staffelli. "Li avevo dietro perché dovevo portarli in banca per metterli in sicurezza, proprio quel giorno", risponde Stash. E aggiunge: "Mi sembrava una situazione strana, loro mi parlavano in inglese - ha raccontato -, per fortuna ho fatto delle foto e dei video proprio perché la situazione mi sembrava paradossale".