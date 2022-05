"L'Isola dei Famosi", arrivano le "Conquistadoras" Mercedesz Henger, Maria Laura De Vitis e Fabrizia Santarelli

Sono agguerritissime e pronte a non fare sconti a nessuno. A

sono sbarcate le tre nuove naufraghe. Le tre ragazze sono state accolte in Honduras da Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni, i due single della Palapa speranzosi di trovare l'amore sull'isola.

torna in Honduras dopo l'esperienza vissuta in Honduras nel 2016, quando si classificò al terzo posto. Influencer e modella, Mercedesz è figlia di Eva Henger: proprio in questi giorni, in Honduras, ha saputo dell' incidente avuto dalla madre in Ungheria e per questo il suo ingresso è slittato di qualche giorno.

è invece conosciuta per essere stata una delle protagoniste di "Avanti un altro!", in cui aveva indossato i panni della "Buona Sorte". Nata a Bari 28 anni fa, oltre ad aver lavorato in tv, è laureata a pieni voti in Giurisprudenza.

