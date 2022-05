"Isola dei Famosi", bagno sexy e topless per Estefania lontana da Roger

La modella argentina fa il bagno in topless e anche se si mostra sorridente in realtà è preocupatissima per la vicinanza tra Roger Balduino e l'ex Beatriz Marino. Si confida così con Licia Nunez, con la quale dopo gli screzi iniziali si è finalmente chiarita.

Licia ed Estefania si godono la solitaria Isola in totale relax. Ma Estefania non fa altro che interrogarsi su come Roger e la sua ex fidanzata stiano trascorrendo le loro giornate sull’Isola e, non nascondendo la sua angoscia, si augura di poter riabbracciare presto il modello.

Licia, invece, si mostra più fiduciosa nei confronti di Beatriz e pensa che la ragazza non stia mentendo sul suo rapporto con Roger: "È possibile che questa donna abbia mentito su tutto?" le chiede, dubitando così della lealtà del Naufrago.

Poi le due commentato con amarezza l’inaspettata eliminazione di Ilona Staller e Licia ammette di aver apprezzato il chiarimento avuto nei giorni seguenti con Estefania.

TI POTREBBE INTERESSARE: