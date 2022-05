"Isola dei Famosi", Roger è indeciso: "Tra Estefania e Beatriz non so chi sceglierei"

Dopo poco più di un mese dall'inizio della relazione tra Roger Balduino ed Estefania Bernal, il loro amore sembra già vacillare.

A mettere in dubbio i sentimenti del modello è stato lo sbarco all'" Isola dei Famosi " dell'ex fidanzata Beatriz Marino , che è ospite in Honduras per pochi giorni proprio per aver un chiarimento con Roger.