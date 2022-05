"Isola dei famosi", Estefania e Licia di nuovo ai ferri corti

A nulla sono valsi i tentativi di ricucire il rapporto, l'attrice ha rinfacciato alla modella di essere stata subito etichettata come "falsa". E l'argentina ha replicato: "Ho detto che sei bugiarda".

"Perché sei ancora qui?" - chiede appena arrivata Estefania a Licia - già sono choccata perché è arrivata la ex fidanzata di Roger sull'isola. Adesso mi ritrovo te... appena sono arrivata è iniziata subito una discussione perché la pensi in un modo e io in un altro".

"Sono qui da sola e mo sono c...i tuoi - risponde Licia - porca miseria, all’inizio senza conoscermi mi hai dato subito della falsa. Non credo che ci chiariremo mai, sei testarda e cocciuta. Una giocatrice".

La Bernal però si giustifica: "Io ti ho detto che sei bugiarda dopo le storie del leader. "Il mio livello di sopportazione non è molto alto, vedremo come si comporterà la signorina", conclude la Nunez. E siamo ancora al primo giorno...

TI POTREBBE INTERESSARE: