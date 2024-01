Tgcom24

La nuova terapia porta miglioramenti "Dopo quattro cicli non abbiamo visto miglioramenti - racconta Shannen Doherty - e tutti volevano che cambiassi e concludessi con questa terapia. Io ho 'continuiamo e vedremo'. Dopo il sesto e settimo ciclo abbiamo visto finalmente dei miglioramenti. Se lo chiamo miracolo? Per me lo è, per me è un miracolo in questo momento. Ho puntato sulla speranza...".

Doherty: "E' un miracolo" La Doherty è molto soddisfatta dei nuovi risultati e parla di speranza e miracolo: "Devo dire che sono molto positiva. Il fatto che ci siano dei miglioramenti è dovuto al miracolo di quel farmaco, è un miracolo di Dio che vuole darmi una pausa. A volte cerchi i miracoli nei posti sbagliati e sono proprio lì davanti a te. Per questo motivo mi piace parlare di speranza e miracolo".

L’attrice non vuole mollare Shannen ammette che non sarà ne semplice ne facile: "Ma ogni giorno è un dono e ci sono così tante novità in cantiere che penso che la speranza sia troppo importante per mollare adesso. Penso che sia così importante restare positivi. Posso morire oggi, posso morire tra 20 anni, adesso non lo so quando succederà. Posso morire camminando fuori casa per un albero che mi cade addosso o un autobus che mi investe, qualunque cosa può succedere. Oppure posso morire di cancro. Ma tutto quello che posso fare è vivere ogni giorno nel modo più positivo possibile, con la speranza, abbracciandola e pensando: 'Wow, oggi mi sveglierò di nuovo, cosa posso fare?'. Credo che la positività che porti nella tua vita aiuti tutto il tuo corpo. Penso che aiuti a combattere il cancro".

Che tipo di cancro ha Shannen Doherty? Alla Doherty è stato diagnosticato per la prima volta un cancro al seno nel 2015, andato in remissione due anni dopo. Tuttavia, il cancro è tornato tra il 2019 e il 2020 ed è passato allo stadio 4, diffondendosi al cervello. A novembre 2023 l'attrice di Beverly Hills ha svelato a "People" che il tumore si è esteso anche alle ossa, ma questo non le impedisce di lottare, come ha sempre dichiarato finora: "Non ho finito di vivere. Non ho finito di amare. Non ho finito di creare".

Il divorzio dal marito nel 2023 e il suo tradimento A dicembre, sempre nel suo podcast, l'attrice aveva rivelato uno scioccante episodio legato al divorzio dal suo ex marito Kurt Iswarienko: "Ho scoperto che mi tradiva il giorno dell'intervento per il tumore al cervello".