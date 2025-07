"Scrubs", la serie tornerà con un revival: ecco chi ci sarà del cast originario

La divertente medical serie è andata in onda sulla NBC per le sue prime sette stagioni, dal 2001 al 2008, e poi per due stagioni su ABC, dal 2009 al 2010. Zac Braff, Sarah Chalke, John C. McGinley e Christa Miller sono stati protagonisti delle prime otto delle nove stagioni di "Scrubs". Braff intepretava J.D., un giovane medico di un ospedale della California, mentre Chalke ha vestito i panni della sua collega Elliot. Il duro Dott. Cox era il personaggio di McGinley, mentre Miller interpretava l'ex moglie Jordan.

ABc aveva pensato alla nona stagione, dopo il gran finale dell'ottava, incentrandola su un gruppo di nuovi tirocinanti affiancati occasionalmente da qualche vecchia gloria del Sacro Cuore, ma l'idea non funzionò e portò alla cancellazione della serie. Il reboot punterà invece sul ritorno degli amati protagonisti: "'Scrubs' significa tantissimo per me", ha detto il creatore della serie originale, Bill Lawerence in un comunicato: "Sono così emozionato di poter riunire la band".