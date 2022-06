"Scrubs", il cast annuncia il reboot a sorpresa

McGinley (Perry), Judy Reyes (Carla) e Neil Flynn (Inserviente) hanno preso parte a un panel dedicato alla serie presso l' ATX TV Festival di Austin. Grande era l'attesa dei fan con la speranza di rivelazioni su un possibile futuro della comedy cult, dopo tante voci e ipotesi che si sono rincorse negli anni. Già il fatto che per accedere all'incontro con i protagonisti la fila sia stata la più lunga dell'edizione della manifestazione, la dice lunga su quanto sia ancora grande l'interesse per "Scrubs" a dodici anni dalla fine. E le novità ci sono state, visto che Lawrence e Donald Faison hanno confermato che un revival o un reboot arriverà. E la sala del panel è letteralmente esplosa...

Durante la reunion Lawrence ha iniziato dichiarando: "Siamo così felici che a voi che siete qui interessi ancora la serie, ci dà l'occasione di passare del tempo insieme. Siamo davvero contenti di trascorre del tempo tra di noi qualsiasi sia la circostanza".

Ovviamente è arrivata puntale la domanda su un possibile ritorno a cui Donald Faison ha risposto: "Ecco... Tutti noi vorremmo dare vita a un reboot. Ma non potrà mai essere un'intera stagione. Meglio un film che possa tenerci impegnati per qualche mese. Con tutto quello che sta facendo, è difficile che Bill possa liberarsi per diversi mesi. Quando avrà tempo, lo faremo".

Lawrence ha una carriera in forte ascesa. Partito negli anni 90 con la sitcom "Spin City" con protagonista Michael J. Fox e trovato il successo con "Scrubs", ha inanellato altre serie come "Cougar Town" e "Whiskey Chevalier" per poi arrivare a "Ted Lasso", diventato uno dei titoli più apprezzati degli ultimi anni. E intanto sta lavorando anche a nuovi progetti come "Bad Monkey" con Vince Vaughn e "Shrinking" con Jason Seigel e Harrison Ford.

La volontà di tornare a dare un seguito a "Scrubs" pare quindi esserci e Lawrence ha anche spiegato: "Lo faremo perché le persone lo vogliono e perché a noi piace trascorrere tempo insieme". Dal pubblico qualcuno ha chiesto poi se il ritorno possa essere un musical per esempio. "Non so se ci sarà un musical di Scrubs, a meno che il cast non dica di volerlo fare. Volete davvero sentire Sarah cantare? Non credo", ha scherzato Lawrence.