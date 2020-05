Addio a Sam Lloyd, era l'avvocato Ted di "Scrubs - Medici ai primi ferri"

LEGGI ANCHE: "Scrubs", la reunion sui social fa sperare nella decima stagione

Lloyd la recitazione l'aveva nel sangue. Figlio dell'attore Sam Lloyd sr. e nipote di Christopher Lloyd ("Ritorno al futuro", "La famiglia Addams"), Sam ha iniziato la carriera dividendosi tra cinema, con ruoli in "Sol Levante", "Flubber - Un professore tra le nuvole", e televisione, con apparizioni in serie notissime come "Seinfeld", "Innamorati pazzi", "Spin City" e "West Wing - Tutti gli uomini del presidente".

Ma la svolta della sua carriera arriva nel 2001 quando gli viene affidato il ruolo dell'ansioso avvocato Ted Buckland in "Scrubs". La serie, un parodia dei medical, ha un grande successo e va avanti per nove stagioni. Interpretando Buckland Sam Lloyd non mette in mostra solo le sue doti comiche, ma anche le capacita canore. L'avvocato è infatti protagonista spesso di siparietti con un coro a cappella. Passione poi portata anche al di fuori della serie, con il gruppo "The Blanks". Zach Braff, protagonista della serie, ha ricordato Lloyd con alcuni tweet commossi.

Nel gennaio del 2019 gli era stato diagnosticato un tumore inoperabile al cervello, poi diffusosi nel resto del corpo. Poco prima della terribile diagnosi, sua moglie Vanessa aveva avuto il loro primo figlio, Weston.

POTREBBE INTERESSARTI: