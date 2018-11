"Scrubs", la reunion sui social fa sperare nella decima stagione

Sul palco del festial americano, a 8 anni dalla fine della serie, si sono ritrovati i personaggi principali, Zach Braff (JD), Donald Faison (Turk), Sarah Chalke (Elliott), John C. McGinley (Dr. Perry Cox), Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso), Neil Flynn (Janitor), Judy Reyes (Carla), Christa Miller (Jordan), e il creatore e regista Bill Lawrence.



"Scrubs - Medici ai primi ferri" è stato uno show targato NBC, che ha debuttato nel 2001 proseguendo con successo per diversi anni, fino alla settima stagione. Dopo la cancellazione, la ABC ha prodotto la serie per altri due anni con meno fortuna.



In passato lo stesso Braff aveva dichiarato: "Non ho mai sentito nulla sulla possibilità di girare nuovi episodi di Scrubs. Si tratta di qualcosa a cui pensiamo spesso. Anche noi ci stiamo pensando, chissà che prima o poi non succeda". Poi a maggio scorso al The Late Late Show con James Corden aveva detto: "Forse se fosse un film per la tv, o qualcosa del genere, sarei interessato a riprendere in mano il ruolo di JD".