La foto della reunion del cast di "Scrubs" infiamma il Web

La foto è stata scattata in occasione di quello che potrebbe essere stato un pizza party. "Pizza party improvvisato con i miei Scrubs", ha scritto Christa Miller su Instagram. Insieme ai quattro attori appare anche la conduttrice di The Talk Amanda Kloots, che diventata amica di Zach Braff da quando nel 2014 il suo defunto marito Nick Cordero ha recitato con lui nel musical "Bullets Over Broadway".

Tra i commenti alla foto Instagram condivise sui relativi profili di Miller e Kloots, spicca quello di Bill Lawrence, creatore e ideatore della serie cult. “Non sono stato invitato. Strano”, ha scritto ironicamente. Lo stesso regista e sceneggiatore nel corso del 2023 aveva dichiarato: “Un film su Scrubs è inevitabile”, riaccendendo così le speranze dei fan della comedy.

Il cast aveva aperto a un reboot

Il cast si era riunito l’ultima volta nel 2022. Il creatore di "Scrubs", Bill Lawrence insieme agli attori Zach Braff (J.D.), Donald Faison (Turk), Sarah Chalke (Elliot), John C. McGinley (Perry), Judy Reyes (Carla) e Neil Flynn (Inserviente) avevano preso parte a un panel dedicato alla serie presso l'ATX TV Festival di Austin. In quell’occasione, Faision aveva dichiarato: "Ecco... Tutti noi vorremmo dare vita a un reboot. Ma non potrà mai essere un'intera stagione. Meglio un film che possa tenerci impegnati per qualche mese. Con tutto quello che sta facendo, è difficile che Bill possa liberarsi per diversi mesi. Quando avrà tempo, lo faremo". Lawrence aveva aggiunto: "Lo faremo perché siamo benedetti dal fatto che la gente lo vuole. Dal primo all'ultimo, ci piace passare il tempo insieme".