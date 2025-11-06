Torna "Scrubs": al via le riprese del revival dopo l’annuncio sui social

La decima stagione della celebre serie medical è ufficialmente in produzione: confermato il cast
"Scrubs" è in arrivo. Il mitico Ospedale Sacro Cuore riapre le porte e la serie cult, che ha segnato un’intera generazione, è ufficialmente pronta per un revival. A confermare l'avvio della produzione della decima stagione era stata qualche giorno fa la stessa rete ABC, svelando anche la data di uscita della prima puntata del reboot: il 25 febbraio 2026. Ma a entusiasmare i fan è stato soprattutto il divertente post condiviso sui canali social ufficiali della sitcom, con le prime immagini dal set.
Nella clip si vede Zach Braff, l’indimenticabile dottor John "J.D." Dorian, seduto su una sedia da regista con la scritta "Now in Production". Subito dopo, la telecamera mostra Donald Faison (il mitico Turk), Sarah Chalke (Elliot Reid) e Judy Reyes (Carla Espinosa), tutti in camice e visibilmente emozionati per questo grande ritorno.
Confermato quasi l'intero cast quindi, anche se parallelamente, la serie introdurrà un nuovo gruppo di internisti, che affiancheranno i protagonisti storici, tra questi Vanessa Bayer e Joel Kim Booster in ruoli non ancora specificati, segnalando un equilibrio fra nostalgia e rinnovamento.
La nuova stagione vedrà J.D. e Turk tornare a “scrubbare” insieme dopo anni, in un mondo della medicina profondamente cambiato, mentre la loro amicizia resta al centro della narrazione. La logline ufficiale recita: "Medicine has changed, interns have changed, but their bromance has stood the test of time", ovvero "La medicina è cambiata, gli specializzandi sono cambiati, ma la loro bromance ha resistito alla prova del tempo". Secondo il creatore Bill Lawrence, questo revival non sarà una mera ripetizione degli episodi originali, ma offrirà uno sguardo sul tempo trascorso e sulle nuove sfide affrontate dai protagonisti.
Il nuovo "Scrubs", come aveva già anticipato Variety, vedrà JD (Braff) e Turk (Faison) lavorare insieme per la prima volta dopo tanto tempo. Personaggi nuovi e vecchi navigano nelle acque del Sacro Cuore con risate, cuore e qualche sorpresa lungo il cammino". Tim Hobert e Aseem Batra, ex star della serie, saranno produttori esecutivi e showrunner del revival della serie. Hobart in realtà ha lasciato la produzione poco dopo l’avvio delle riprese, ma resterà accreditato come produttore esecutivo per i primi episodi.