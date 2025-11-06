Torna "Scrubs": al via le riprese del revival dopo l’annuncio sui social

Il nuovo "Scrubs", come aveva già anticipato Variety, vedrà JD (Braff) e Turk (Faison) lavorare insieme per la prima volta dopo tanto tempo. Personaggi nuovi e vecchi navigano nelle acque del Sacro Cuore con risate, cuore e qualche sorpresa lungo il cammino". Tim Hobert e Aseem Batra, ex star della serie, saranno produttori esecutivi e showrunner del revival della serie. Hobart in realtà ha lasciato la produzione poco dopo l’avvio delle riprese, ma resterà accreditato come produttore esecutivo per i primi episodi.