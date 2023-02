Sanremo 2023, Grignani non bestemmia e Oxa-Madame non litigano: cosa è successo davvero

Si sono accesi e poi sgonfiati infatti due presunti casi, la bestemmia di Gianluca Grignani alla fine della sua esibizione e la lite dietro le quinte tra Anna Oxa e Madame . Critiche e polveroni sono girati sui social per poi svuotarsi in breve tempo ed essere smentiti. Ecco cosa è successo e come sono andate veramente le cose...

Il caso Grignani Gianluca Grignani ha riproposto il suo brano "Quando ti manca il fiato" ma ha dovuto interrompere l’esibizione per alcuni problemi tecnici che gli impedivano di sentirsi. Dopo la seconda esibizione, ha concluso salendo sulla scalinata e girandosi di spalle ha mostrato la scritta "No war" stampata sul retro della camicia, per poi uscire dall'alto della scala. Il cantautore è ritornato poi sul palco per ricevere il mazzo di fiori che Amadeus consegna a ogni artista. Ha preso i fiori, dicendo a voce bassa: "Porto via" per poi andare verso il pubblico e lanciarli in platea.

La smentita del cantautore E da qui è partito un tam tam sui social con le insinuazioni che quella breve frase sussurrata fosse una bestemmia. "Non so chi si è inventato questa cosa, ho detto porto via prendendo i fiori, non ho detto qualsiasi altra cosa. E' passato su Rai 1 un messaggio di oltre un minuto contro la guerra, contro la violenza sulle donne e, fermando l'esibizione, anche sulla differenza che fa l'età. Questo è quello che vorrei che fosse colto" ha dichiarato Gianluca Grignani dopo aver appreso di questa polemica, infondata.

La lite Oxa-Madame Durante la serata, un'indiscrezione lanciata su Instagram e Twitter ha raccontato di una presunta lite sfociata nel backstage del Festival: "Dietro le quinte una concorrente ha lanciato un bicchiere d'acqua in faccia a un altro big" svelando le iniziali dei nomi delle presunte persone coinvolte, "A. e M". Nel giro di poco, i nomi sono stati specificati. La voce ha iniziato a circolare quando Madame doveva salire sul palco mentre la Oxa, tra le ultime a esibirsi nella terza serata, ancora doveva cantare. Secondo il tam tam lanciato da alcuni profili social, Anna Oxa incrociando Madame le avrebbe detto "Vaccinati figlia mia", con riferimento al caso delle false vaccinazioni che ha visto coinvolta la cantante vicentina. La risposta non si sarebbe fatta attendere: "Fatti i c... tuoi se vuoi ancora campare".