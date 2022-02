Sanremo 2022: Elisa guida la classifica generale, Zalone superstar

Seconda serata del 72esimo Festival di Sanremo. Accanto al direttore artistico e conduttore Amadeus c'è l'attrice Lorena Cesarino. Grande attesa per il superospite Checco Zalone. Sul palco con il suo nuovo singolo anche Laura Pausini. Prosegue la gara con l'esibizione degli altri tredici artisti. Sangiovanni, Giovanni Truppi, Le Vibrazioni, Emma, Matteo Romano, Iva Zanicchi, Ditonellapiaga con Rettore, Elisa, Fabrizio Moro, Tananai, Irama, Aka7even, Highsnob e Hu. I loro brani vengono votati, in maniera disgiunta, dalle tre componenti della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web (che peseranno al 33% per carta stampa e tv, 33% per il web, 34% per le radio).

L'OMAGGIO A MONICA VITTI - Si parte con il ricordo e il ritratto di Monica Vitti, scomparsa proprio oggi a 90 anni, icona del cinema italiano. "Grande donna, grande attrice. Ci ha fatto piangere, pensare e ridere", dice Amadeus.

LA PRIMA VOLTA DI SANGIOVANNI - 18 anni e 100 milioni di streaming con la sua "Malibù". Sul palco dell'Ariston sale per la prima volta Sangionvanni, parte di una generazione di giovanissimi che sta imperversando nelle classifiche italiane. "Non mi sarei mai immaginato di aprire una serata di Sanremo", rivela. Canta "Farfalle".

MOMENTO LORENA CESARINI - Introduzione e discesa dalla scalinata per Lorena Cesarini che affianca per questa serata Amadeus. L'attrice di "Suburra", visibilmente emozionata, ha subito il compito di presentare Giovanni Truppi che debutta a 41 anni a Sanremo con il brano "Tuo padre, mia madre, Lucia". Torna sul palco Lorena Cesarini per raccontare gli insulti ricevuti dopo l’annuncio della sua presenza come co-conduttrice del Festival. "Perché alcuni sentono la necessità di scrivere certe cose sui social? Perché c’è della gente che ha un problema con il mio colore della pelle?" e legge un brano di "Il razzismo spiegato a mia figlia" di Tahar Ben Jelloun. Quarto Festival per Le Vibrazioni che presentano "Tantissimo", orfani di Peppe Vessicchio che non dirige l'orchestra.

CICLONE ZALONE - Prima volta di Zalone a Sanremo dopo aver frantumato ogni record al cinema. Il comico pugliese parte dalla galleria. "Parto da qui perché questa è la mia gente, la gente vera, perché amo il popolino". Sul palco inizia a scherzare sulle co-conduttrici: "L'unica cosa è che manca la donna scema classica di Sanremo". E inscena un dialogo rievocando una favola ambientata in Calabria sul tema della diversità e della transessualità e canta sulle note di "Almeno tu nell'universo".

PAUSINI ED EUROVISION - Per il terzo anno consecutivo sul palco dell'Ariston arriva Laura Pausini. L'ospite speciale canta il nuovo brano "Scatola". La sua presenza è anche l'occasione per annunciare i conduttori dell'Eurovision. Con lei ci saranno Mika e Cattelan.

CONTINUA LA SCALETTA - A dieci anni di distanza dalla sua vittoria torna protagonista in gara Emma con "Ogni volta così" con Francesca Michielin a dirigere l'orchestra. Esordiente della generazione Tik Tok, a 19 anni debutta Matteo Romano con "Virale", dopo il posto conquistato attraverso Sanremo Giovani. Tocca poi a Iva Zanicchi "Voglio amarti": a 82 anni appena compiuti, è l'unica donna con tre vittorie al festival, nel 1967, nel 1969 e nel 1974. Torna sul palco Checco Zalone nelle vesti del trapper Ràgadi, per cantare l'ironica "Poco ricco".

GRANDI RITORNI - Iconica cantante, torna a Sanremo dopo 27 anni: Donatella Rettore si presenta in coppia con Ditonellapiaga con il brano "Chimica". Altro ritorno importante sul palco dell'Ariston. Elisa si ripresenta dopo 21 anni, quando trionfò con "Luce". Il suo brano è "O forse sei tu". Segue Fabrizio Moro con "Sei tu".

ANCORA ZALONE - Zalone torna per l'ultima volta sul palco interpretando il virologo di Cellino San Marco, cugino di Al Bano Carrisi. "Pandemia ora che vai via" è il titolo della canzone scritta da tutti i virologi italiani. Il comico saluta con il suo tormentone "Angela". Orietta Berti e Fabio Rovazzi introducono Ermal Meta sul palco della nave Costa Toscana per cantare la sua "Un milione di cose da dirti".

ULTIMI IN GARA - Uno dei vincitori di Sanremo Giovani, Tananai, debutta a Sanremo cantando "Sesso occasionale. l'anno scorso Irama ha vissuto Sanremo da una camera d'albergo a causa del Covid e della quarantena. "Ovunque sarai" è la sua nuova canzone per questa edizione. Aka7even arriva sul palco dell'Ariston con la canzone "Perfetta così". Ultimi dei 25 in gara sono Highsnob e Hu con "Abbi cura di te".

L'INNO PER I GIOCHI INVERNALI 2026 - Ascoltiamo le due canzoni che si contendono lo scettro di inno ufficiale dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Malika Ayane canta "Un po' più in là" e Arisa si esibisce con "Fino all'alba".

CLASSIFICA PARZIALE DELLA SERATA - 13. Tananai, 12. Le Vibrazioni, 11, Aka7Even, 10. Iva Zanicchi, 9. Highsnob e Hu, 8. Matteo Romano, 7. Sangiovanni, 6 Giovanni Truppi, 5. Fabrizio Moro, 4. Irama, 3. Ditonellapiaga e Rettore, 2. Emma, 1. Elisa

CLASSIFICA GENERALE - 1.Elisa, 2. Mahmood e Blanco, 3. La Rappresentante Di Lista, 4. Dargen D’Amico, 5. Gianni Morandi, 6. Emma, 7. Ditonellapiaga e Rettore, 8. Massimo Ranieri, 9. Irama, 10. Fabrizio Moro, 11. Giovanni Truppi, 12. Noemi, 13. Sangiovanni, 14. Michele Bravi, 15. Rkomi, 16. Achille Lauro, 17. Matteo Romano, 18. Highsnob e Hu, 19. Giusy Ferreri, 20. Iva Zanicchi, 21. Aka 7even, 22. Le Vibrazioni, 23. Yuman, 24. Tananai, 25. Ana Mena