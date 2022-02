Sanremo 2022: Mahmood e Blanco subito in testa, Maneskin superstar

I Maneskin tornano dove tutto è cominciato e regalano uno show da vere superstar, con Damiano che si commuove. Achille Lauro apre il 72esimo Festival di Sanremo inscenando un battesimo e la performance fa subito parlare. E poi la dance dei Meduza , la sorpresa Matteo Berrettini e, naturalmente , Fiorello . Sul palco, accanto al direttore artistico e conduttore Amadeus , c'è Ornella Muti . Dodici gli artisti in gara. A votare tre componenti della Giuria della stampa, tv, radio e web: Mahmood e Blanco subito in testa seguiti da La rappresentante di Lista e Dargen D'Amico .

ACHILLE LAURO INSCENA UN BATTESIMO - Il primo cantante in gara è Achille Lauro, l'anno scorso è stato super-ospite, che si presenta scalzo, pantaloni in pelle e torso nudo ("Che bel fisico che hai!", esordisce Amadeus) per la sua "Domenica", accompagnato dall'Harlem Gospel Choir. E' una vera e propria performance, in cui Lauro inscena un battesimo con tanto di acqua santa che l'artista si versa sulla testa alla fine dell'esibizione e poi si inginocchia.

IL DEBUTTO DI ORNELLA MUTI - "Ti è piaciuta la mia discesa?", chiede Ornella Muti ad Amadeus. L'attrice, che indossa un abito luminoso e gli occhiali, scende le scale ed è incantevole. Tocca quindi a Yuman con "Ora è qui". Arriva quindi Noemi per la sua settima volta al Festival con "Ti amo non lo so dire". Dopo 22 anni e 10 dalla conduzione, torna in gara Gianni Morandi accolto da un lungo applauso: testo e musica di Jovanotti, Morandi canta "Apri tutte le porte" e si commuove. Torna sul palco La rappresentante di Lista con "Ciao ciao". Michele Bravi canta "Inverno dei fiori".

FIORELLO SHOW - Fiorello arriva direttamente dal red carpet con mascherina in paillettes, occhiali da sole, spolverino nero e pistola per la misurazione della temperatura. "Sono la vostra terza dose, sono il vostro booster", attacca Fiorello. "La prima volta sono venuto per amicizia, la seconda per confermarla, la terza per romperla, la prossima volta ti voglio vedere al funerale", dice Fiorello ad Amadeus. "Mi sento un po' come il presidente Mattarella, lui voleva fare The Voice Senior...", continua lo showman che invita il pubblico ad urlare il nome del presidente. Poi con Amadeus fa un medley delle canzoni più belle di Sanremo.

I MANESKIN TORNANO SUL PALCO - L'arrivo dei Maneskin è anticipato dal video della vittoria a Sanremo e all'Eurovision. Amadeus esce dall'Ariston per andare a prendere in hotel il gruppo in auto: "Non è mai stato fatto in 72 anni". Poi guida fino al dietro le quinte del teatro con i ragazzi a bordo. I Maneskin tornano quindi sul palco dove tutto è cominciato e cantano "Zitti e buoni". E regalano un vero e proprio show. Tutti in piedi. "E' bellissimo tornare qui dopo 11 mesi", dice Damiano. Poi tornano e regalano un altro brano rock: "Coraline". Damiano si commuove.

MASSIMO RANIERI IN GARA DOPO 25 ANNI - Massimo Ranieri mancava al Festival da 25 anni. "Sono stato qui 54 anni fa per la prima volta al Casinò", dice l'artista che canta "Lettera di là dal mare". Tocca a Mahmood e Blanco, due generi diversi che si sono "trovati" per il Festival: cantano "Brividi". A prendersi l'applauso del pubblico è Matteo Berrettini, direttamente dall'Australia. Interviene Fiorello che racconta di aver conosciuto nei villaggi vacanze il papà del tennista, Luca Berrettini, che faceva il maestro di tennis.

LA PRIMA VOLTA DI ANA MENA - Ana Mena, la cantante spagnola 24enne, debutta al Festival con "Duecentomila ore", è la più giovane tra i concorrenti. Rkomi si presenta in pelle nera e mascherina agli occhi e poi canta "Insuperabile". Dargen D'Amico presenta "Dove si balla". Chiude la rosa dei 12 big in gara, per la quarta volta sul palco, Giusy Ferreri che canta "Miele" con il megafono.

ORIETTA BERTI E ROVAZZI SULLA NAVE - Un palcoscenico sul mare. Orietta Berti, vestita come una camelia di lurex, e Fabio Rovazzi si collegano dalla "famosa" nave da crociera. Dove Colapesce e Di Martino regalano "Musica leggerissima". All'Ariston arriva l'attore Claudio Gioè. Dal tetto del mondo al palco del Festival si balla con la dance dei Meduza. Raoul Bova arriva in moto accolto da Amadeus come Don Massimo della fiction "Don Matteo". Una signora del pubblico chiede una "benedizione". Irrompe sul palco il "carabiniere" Nino Frassica.

PRIMA CLASSIFICA PROVVISORIA - I primi 12 brani in gara vengono votati, in maniera disgiunta, dalle tre componenti della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web (che peseranno al 33% per carta stampa e tv, 33% per il web, 34% per le radio). Ecco quindi la prima classifica provvisoria: 12 - Ana Mena, 11 - Yuman, 10 - Giusy Ferreri, 9 - Achille Lauro, 8 - Rkomi, 7 - Michele Bravi, 6 - Noemi, 5 - Massimo Ranieri, 4 - Gianni Morandi, 3 - Dargen D'Amico, 2 - La rappresentante di Lista, 1 - Mahmood e Blanco.