02 febbraio 2022 20:20

Sanremo 2022, le immagini più belle della seconda serata

Seconda serata del 72esimo Festival di Sanremo. Accanto al direttore artistico e conduttore Amadeus c'è l'attrice Lorena Cesarino. Grande attesa per il superospite Checco Zalone. Sul palco con il suo nuovo singolo anche Laura Pausini. Prosegue la gara con l'esibizione degli altri tredici artisti. Sangiovanni, Giovanni Truppi, Le Vibrazioni, Emma, Matteo Romano, Iva Zanicchi, Ditonellapiaga con Rettore, Elisa, Fabrizio Moro, Tananai, Irama, Aka7even, Highsnob e Hu. I loro brani vengono votati, in maniera disgiunta, dalle tre componenti della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web (che peseranno al 33% per carta stampa e tv, 33% per il web, 34% per le radio).