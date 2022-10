Salvo Veneziano si separa: "Dopo 27 anni il mio matrimonio con Giusy è finito"

La fine del loro storia d'amore è stata resa nota direttamente dell'ex concorrente della prima storica edizione del "Grande Fratello" attraverso un post sui suoi canali social: "Le cose belle non durano per sempre. Ma solo nelle favole"

In poche righe Salvo Veneziano ha spiegato la fine del suo matrimonio ai fan. "Dopo 27 anni purtroppo il mio matrimonio è finito. In comune accordo io e Giusy abbiamo deciso di chiudere definitivamente il nostro matrimonio", si legge sul post pubblicato a corredo di una foto che mostra i due ex coniugi insieme in una serata sui Navigli a Milano. Il suo messaggio ha ricevuto tanti commenti di supporto e affetto da parte dei follower, increduli alla notizia.

UNA LOVE STORY NATA DA QUANDO ERANO ADOLESCENTI - L'ex gieffino si era sposato con Giusy Merendino, siciliana come lui, a soli 20 anni. Insieme hanno avuto due figli. La loro love story era nata da quando i due erano solo ragazzi. Lei lo aveva sempre appoggiato, sia quando era stato nella casa più spiata d'Italia che nei momenti di difficoltà, come quando la sua pizzeria di cesano Maderno è stata devastata da un incendio.

LE PARTECIPAZIONI AL GF - Il concorrente del "Grande Fratello" da anni gestisce una serie di locali, che ha potuto acquistare grazie alla partecipazione al reality, tra la Brianza e Cologno Monzese. In quell'edizione Salvo Veneziani si era classificato secondo dietro a Cristina Plevani. Poi era tornato nella Casa di Cinecittà nel 2020, nella versione Vip, ma era stato squalificato in seguito alle sue dichiarazioni sessiste nei confronti delle influencer Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto. Anche in quell'occasione la moglie lo aveva difeso e a "Pomeriggio Cinque" aveva spiegato: “Non condivido assolutamente né la forma né il contenuto delle affermazioni di mio marito durante la conversazione, però vorrei puntualizzare chi è mio marito, non è la persona che viene descritta in questo momento. Lui è amico delle donne e io chiedo scusa a nome suo, se le sue affermazioni hanno urtato la sensibilità, come è giusto che sia. Secondo me le sue intenzioni sono state male interpretate, conoscendolo ha estremizzato un concetto attraverso delle metafore. Ha comunque peccato di ingenuità, lui ha fatto il Grande Fratello 20 anni fa, era un’altra cosa".