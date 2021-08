Salvo Veneziano porta le pizze e la cliente non paga: "Sono pronto a denunciarla!"

Leggi Anche La guerra social tra Salvo e Cristina Plevani: lui la oscura su Instagram e lei risponde con un nudo integrale

Salvo ha interpretato la cosa come una furbata da parte della cliente e ha subito fatto un post di sfogo su Facebook. "La gente pensa di essere furba !!!!!!!! - ha tuonato -. Sono il primo a offrire birre e fare sconti quando ci sono ritardi , sono il primo che offro pizze a chi ne ha veramente bisogno , ma così non ci sto .!!!! Io lo chiamo furto .. quindi agirò di conseguenza".

E non è bastato nemmeno qualche giorno per sbollire la rabbia, perché successivamente Salvo ha rincarato la dose con un nuovo post. "Il problema non sono i 37 euro, il problema è la presa x il culo... - ha scritto senza troppi giri di parole, ricordando poi un episodio che dimostra che il suo non attaccamento al denaro -. L'anno scorso di mia spontanea volontà sotto covid ho fatto distribuire in una sola sera 200 pizze in vari ospedale della Brianza per i nostri eroi medici del pronto soccorso.....".

