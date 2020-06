La guerra social tra Salvo e Cristina Plevani: lui la oscura su Instagram e lei risponde con un nudo integrale

Leggi anche>

“Grande Fratello Vip”, Salvo chiede scusa per le frasi sessiste: “Pensavo di fare il simpatico”

La domanda indiscreta di Salvo - Durante una diretta Instgram organizzata qualche giorno fa da Marina La Rosa (anche lei concorrente della prima edizione), la padrona di casa aveva chiesto al suo ospite Salvo di passare il testimone a Cristina, rivolgendole una domanda. L'uscita di Veneziano non era stata delle più discrete. "Perché a quasi 50 anni non ti sei ancora fatta una famiglia?". Marina aveva cercato di salvarlo dalla figuraccia ribattendo: "Vuoi chiederle perché è single, perché non è fidanzata?". Ma lui aveva insistito, ridendo: "No, no. Un fidanzato si trova sempre. Intendo proprio una famiglia".

La replica di Cristina - "Questo è il passaggio del testimone che con tatto, delicatezza e garbo, Salvo Veneziano mi porge per potergli rispondere durante la diretta con Marina. Mi fa piacere che questo argomento lo diverta molto e lo faccia ridere. Io non rido. P.s. Non ho mai avuto ascia di guerra alzata con Salvo. Ora si", aveva replicato via social le Plevani. "A me ha dato fastidio il modo e le sue risate. Provo affetto per lui, ma non siamo amici. Nella vita reale non ci siamo mai sentiti per parlare di cose serie".

