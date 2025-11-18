"La ruota della fortuna" arriva in prima serata: la classifica dei campioni più vincenti

Giovedì 20 novembre su Canale 5 arriva "La ruota dei campioni": un torneo dedicato ai migliori concorrenti di questa edizione
"La ruota della fortuna" raddoppia: giovedì 20 novembre il game show condotto da Gerry Scotti con Samira Lui arriva anche in prima serata con una puntata speciale intitolata "La ruota dei campioni" dedicata a tutti i vincitori che si sono fatti conoscere in questa edizione. Sono stati moltissimi i concorrenti che, nel corso di questi mesi, si sono alternati sul trono dei migliori: in vista di questa serata speciale, scopriamo chi sono, cosa fanno nella vita e quanto hanno vinto i concorrenti più bravi di questa edizione.
Il campione che ha vinto di più in assoluto è Riccardo Piancatelli, in carica a partire dal 13 novembre 2025. Nelle prime 5 puntate in cui ha partecipato alla trasmissione il 32enne di Recanati ha portato a casa la cifra record di 410.700 euro, di cui 200 mila soltanto nella puntata del 17 novembre. Per il giovane ingegnere ambientale che lavora come impiegato in un'azienda marchigiana che opera nel settore energetico i premi non si sono limitati al denaro. Infatti, ha conquistato nel corso della sua esperienza nel quiz di Gerry Scotti anche un'auto e un bonus spesa.
Subito dopo, in questa speciale classifica, c'è Gabriele Casti. Il campione arrivato da Selegas, nel sud della Sardegna, che lavora come insegnate di sostegno a Roma, è riuscito a ottenere quasi 300 mila euro, esattamente 299.500. Anche lui ha vinto l'auto nel corso delle 7 puntate in cui è stato campione.
Sul terzo gradino del podio c'è Daniela Petrilli. La sua è stata la terza vincita più alta di sempre con un montepremi totale di 242.700 euro. Insegnante di Sabaudia, Daniela ha raggiunto questo importante bottino a cavallo delle puntate tra il 20 e il 21 ottobre quando ha trovato nella "Ruota delle meraviglie" la busta da 100 mila euro per due serate di fila.
Cucchiaio di Legno per Dario, contabile esperto di Storia Contemporeanea. In sei puntate di ottobre ha portato a casa la cifra di 224.500 euro. Subito dopo, 214.000 euro è il montepremi ottenuto da Veronica, 33enne di Ponteacco che lavora in un'azienda al confine con la Slovenia. A seguire, i campioni che hanno vinto meno di 200 mila euro: Manuel, 25 anni da Erba, in provincia di Como, è il concorrente che ha sfiorato i 200 mila: 196.100 euro più una crociera è quanto ha vinto nelle sue sei puntate. Sergio, originario di San Giorgio a Cremano, ha vinto 172.800 euro in 8 puntate. Alessandro, 29 enne di Piacenza che lavora in banca, ha ottenuto la cifra di 140.500 in sei puntate. In una puntata, Roberta da Formia ha conquistato 132 mila euro, 100 mila soltanto alla "Ruota delle Meraviglie". La segretaria di Bollate Chiara, invece, ha vinto 130 mila euro nella sua esperienza di 5 puntate. Chiude la classifica dei più vincenti con 129.500 euro, Simone da Ozzano, tecnico commerciale appassionato di Padel.