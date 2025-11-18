"La ruota della fortuna" arriva in prima serata: la classifica dei campioni più vincenti

Cucchiaio di Legno per Dario, contabile esperto di Storia Contemporeanea. In sei puntate di ottobre ha portato a casa la cifra di 224.500 euro. Subito dopo, 214.000 euro è il montepremi ottenuto da Veronica, 33enne di Ponteacco che lavora in un'azienda al confine con la Slovenia. A seguire, i campioni che hanno vinto meno di 200 mila euro: Manuel, 25 anni da Erba, in provincia di Como, è il concorrente che ha sfiorato i 200 mila: 196.100 euro più una crociera è quanto ha vinto nelle sue sei puntate. Sergio, originario di San Giorgio a Cremano, ha vinto 172.800 euro in 8 puntate. Alessandro, 29 enne di Piacenza che lavora in banca, ha ottenuto la cifra di 140.500 in sei puntate. In una puntata, Roberta da Formia ha conquistato 132 mila euro, 100 mila soltanto alla "Ruota delle Meraviglie". La segretaria di Bollate Chiara, invece, ha vinto 130 mila euro nella sua esperienza di 5 puntate. Chiude la classifica dei più vincenti con 129.500 euro, Simone da Ozzano, tecnico commerciale appassionato di Padel.