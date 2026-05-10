"La cosa più importante è il fatto che se ne parli apertamente. Prima il cancro era una cosa un po' nascosta, quasi una vergogna. Oggi per fortuna se ne parla tranquillamente", ha detto Rosanna. "Non dico che sia una malattia sconfitta, ma sono stati fatti tanti, tanti passi avanti e lo dimostrano le tantissime donne che oggi sono qui con la maglia rosa che sono vive e continuano ad avere le loro famiglie e le loro vite. Oggi nonostante ci sono tante donne in rosa c'è anche tanto sorriso ed è una positività che, dopo questa giornata, io mi porto dietro tutto l'anno".