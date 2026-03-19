Al via la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica 2026

“La Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica ci ricorda con forza che la prevenzione non è un’opzione: è il farmaco più efficace per vivere meglio e più a lungo” ha dichiarato Maria Rosaria Campitiello. “Quest’anno, per la prima volta, la Legge di Bilancio ha dato una risposta concreta, aumentando in modo significativo i fondi destinati alla prevenzione oncologica. Grazie a queste risorse possiamo rafforzare i programmi di screening, rendere i servizi sul territorio più capillari e garantire percorsi di presa in carico più rapidi ed efficaci. Ma sappiamo che le risorse da sole non bastano”. Per questo, ha aggiunto, “qui entra in gioco la comunicazione, che diventa la luce capace di guidare i cittadini verso la prevenzione. Informare, sensibilizzare e coinvolgere attivamente le comunità significa aprire le porte degli screening, abbattere barriere e disuguaglianze e trasformare la conoscenza in azione concreta, soprattutto nelle aree più fragili del Paese. La prevenzione oncologica è un impegno che riguarda tutti. Solo lavorando insieme istituzioni, operatori sanitari e cittadini possiamo costruire una società più sana, equa e consapevole, dove la salute non sia un privilegio, ma un diritto di tutti”.