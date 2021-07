Raffaella Carrà, colleghi e amici in visita alla camera ardente in Campidoglio

Un lungo applauso in tutte le tappe e al passaggio per strada, ma anche un'ondata di emozione, hanno accompagnato mercoledì il corteo funebre per Raffaella Carrà fino all'arrivo in Campidoglio dove è stata allestita la camera ardente. Il feretro della regina della tv italiana è stato accolto dalla sindaca di Roma Virginia Raggi, che ha accompagnato nella sala della Protomoteca Sergio Japino e i famigliari. Centinaia le persone in coda, tra cui anche colleghi e amici.

Tra i primi arrivati alla camera ardente Renzo Arbore, Pippo Baudo, Pupo, Valdimir Luxuria, Maria De Filippi. I cittadini possono rendere omaggio alla Carrà anche giovedì 8 luglio e la mattina di venerdì 9, prima del funerale.

In Campidoglio il feretro è contornato da due cuscini di fiori gialli, il suo colore preferito, che torna nella corona in fondo, inviata dal suo fan club ufficiale. Nella sala, come colonna sonora ci sono le sigle, che scorrono su uno schermo, dei programmi simbolo dell'artista e conduttrice, ricordata anche da una serie di foto che la ritraggono in diverse fasi della sua carriera.

La funzione funebre si terrà invece venerdì 9 alle 12 presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, sempre su Piazza del Campidoglio. Per lo stesso giorno e ora, Sergio Iapino, a lungo compagno, amico e collaboratore di Raffaella Carrà, ha chiesto a tutti i suoi fan "in Italia, nel mondo, nelle chiese dei piccoli paesini come in quelle delle grandi città, di darsi appuntamento, per offrire tutti insieme l'ultimo saluto virtuale a Raffaella".