Raffaella Carrà, il cordoglio del mondo dello spettacolo e della politica

Non era solo una icona della tv ma anche della società: la morte di Raffaella Carrà ha colpito sia il mondo dello spettacolo che quello della politica. Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa di quella che è definita all'unanimità come la regina del piccolo schermo.

Franceschini: "Addio alla signora della tv italiana" - "Con la scomparsa di Raffaella Carrà se ne va la Signora della televisione italiana. Una donna di grande talento, passione e umanità che ci ha accompagnato per tutta la vita. Addio Raffaella". Questo il commento del ministro della Cultura Dario Franceschini dopo aver appreso della notizia della scomparsa di Raffaella Carrà.

Mattarella: "Artista popolare, amata e apprezzata" - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è detto "profondamente colpito dalla scomparsa di Raffaella Carrà, un'artista popolare, amata e apprezzata da diverse e numerose generazioni di telespettatori in Italia e all'estero". "Volto televisivo per eccellenza, Raffaella Carrà ha trasmesso con la sua bravura e la sua simpatia un messaggio di eleganza, gentilezza e ottimismo", ha sottolineato il Capo dello Stato.

Pippo Baudo: "Era l'ultima vera soubrette" - Anche Pippo Baudo ha espresso il suo dolore per la perdita della "regina della televisione" italiana. "Sono immensamente scosso. Raffaella Carrà è stata un'artista eccezionale, un'autodidatta straordinaria, io la conosco dagli inizi della sua carriera", ha raccontato in lacrime. "Io non sono riuscito mai a fare un programma con lei, era l'unico rimprovero che le facevo sempre, è il mio grandissimo rimpianto. Aveva studiato ballo, era diventata anche una grande ballerina. Quando fece coppia con Mina, c'era un'asimmetria notevole tra le due, perché Mina è più alta di lei, eppure lei annullava questa asimmetria. E poi, è una delle poche soubrette italiane, forse l'unica, che ha avuto successo nei Paesi ispanici".

Enzo Paolo Turchi: "Era la numero uno al mondo" - "Sono a pezzi, mi dispiace... Ci siamo conosciuti giovanissimi". Tra i singhiozzi, Enzo Paolo Turchi ricorda Raffaella Carrà. "L'ho sentita poco tempo fa, non mi ha detto niente della malattia", aggiunge il ballerino e coreografo, protagonista con la Raffa nazionale del mitico tuca tuca. "Era la numero uno nel mondo, come persona, come donna. Ho ricordi stupendi con lei. Mi ricordo una volta, eravamo in Spagna per uno spettacolo: c'era un traffico incredibile, la piazza era piena... Eravamo in macchina... Raffaella ha fermato un signore in vespetta, gli ha chiesto un passaggio ed e' andata con lui. E' salita sul palco, c'erano diecimila persone ad aspettarla. E' stata una grande donna".

Letta: "Perdiamo una delle icone più intelligenti" - "L'Italia perde una delle sue icone più intelligenti, gradevoli ed eleganti. La scomparsa di Raffaella Carrà per quelli della mia generazione è davvero un pezzo di vita che se ne va. Profonda tristezza". Così il segretario Pd Enrico Letta su twitter.

Meloni: "Donna di straordinario talento" - "L'Italia perde una donna dallo straordinario talento artistico e dalla contagiosa simpatia. Ciao Raffaella, non ti dimenticheremo". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

J-Ax: "Sei stata una stella senza fare la diva" - "Ciao Raffaella, sei sempre stata una stella senza fare la diva". Lo scrive su twitter J-Ax che dedica un lungo pensiero alla Carrà. "Ti ho conosciuta in diversi momenti della mia carriera - scrive - e mi sei sempre rimasta impressa perché anche quando non ero nessuno hai rispettato chi ero e la cultura che amavo, una cosa che negli anni 90 in Italia nessuno faceva". "Quando ci siamo poi ritrovati molti anni dopo addirittura da 'colleghi' a The Voice è stato subito amore fortissimo. Ho capito perché sei stata un'icona per cosi' tante generazioni e perché con la tua forza e le tue parole hai ispirato e salvato tanta gente".

Sala: "Le icone non muoiono mai" - "Le icone non muoiono mai. Grazie, Raffaella". Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ricordando Raffaella Carrà con un post sulle sue pagine social. Sala ha postato una foto che lo ritrae proprio insieme alla signora della tv italiana.

Cuccarini: "Il mito di sempre è rinato in Cielo" - "Non è possibile... Il mito di sempre è rinato in Cielo. Rip Raffaella". Lo scrive su twitter Lorella Cuccarini commentando la scomparsa dell'artista e conduttrice.



Carfagna: "Il suo spirito libero ha unito il Paese" - "Una grande tristezza per la morte di Raffaella Carrà, regina della tv e icona di un modo tutto italiano di fare spettacolo. Piaceva a tutti, cosa rara da noi: con lo spirito libero e solare delle sue canzoni ha unito davvero il Paese". Lo scrive su Twitter il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna.

Cottarelli: "Per la mia generazione un mito assoluto" - "Per le persone della mia generazione Raffaella Carrà era un mito assoluto". Lo scrive su twitter l'economista Carlo Cottarelli. "Avevo avuto l'onore di conoscerla un paio di anni fa - aggiunge - ed era il ritratto della simpatia e della semplicità". "Un giorno triste oggi per l'Italia e non solo" conclude.

Simona Ventura: "Se ne va l'icona della tv" - "Questa notizia mi ha tagliato le gambe, sono incredula, non me l'aspettavo. Sconvolgente. Se ne va l'icona della tv . Per sempre Raffaella Carra". Lo scrive Simona Ventura commentando su twitter la scomparsa dell'artista e conduttrice.

De Magistris: "Ha rappresentato la storia migliore della tv" - "Rappresentava la storia migliore della televisione italiana. Raffaella Carrà era un'artista unica, una straordinaria professionista, un modello per tanti. Ci mancherai." Lo scrive su Twitter il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.

L Juve ricorda la sua tifosa speciale: "Ciao, Raffaella" - "Ciao, Raffaella": attraverso un tweet, la Juventus ricorda Raffaella Carrà, storica tifosa bianconera. Il club ha voluto omaggiarla con un'immagine sul prato della Continassa, scattato durante la visita dell'artista avvenuta a marzo del 2019.