Raffaella Carrà, il corteo funebre a Roma nei luoghi chiave della sua carriera

Dopo la partenza dalla casa romana della Raffa nazionale in via Nemea 21, prima tappa all'Auditorium Rai del Foro Italico, in cui andò in onda "Carramba!", tra il 1995 e il 2008. Poi passaggio in via Teulada 66, di fronte agli storici studi in cui la Carrà fece il suo debutto a fianco di Lelio Luttazzi nel 1961 con la trasmissione "Tempo di danza". Senza dimenticare che qui venne realizzato anche il grande successo "Pronto, Raffaella?"nel 1983.

Il corteo si fermerà anche in un altro luogo che è stato una seconda casa per la cantante e presentatrice televisiva, il Teatro delle Vittorie, sede di tanti programmi Rai tra cui "Mille Luci", che vide Raffaella Carrà accanto a Mina e dove la showgirl, cantante, ballerina condusse in coppia con Corrado "Canzonissima" tra il 1970 e il 1971. Proprio qui era stato realizzato il suo ultimo show, "A raccontare comincia tu".

Immancabile un momento di sosta anche davanti alla sede Rai di viale Mazzini dopo il quale il corteo si dirigerà verso il Campidoglio dove verrà allestita la camera ardente che resterà aperta dalle 18 fino a mezzanotte di mercoledì 7, poi dalle 8 alle 12 e dalle 18 a mezzanotte di giovedì 8 e infine venerdì 9 dalle 8 alle 11. I funerali si svolgeranno venerdì 9 luglio nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli dalle 12.