Prime defezioni a Sanremo: Naomi Campbell dà forfait

Sanremo 2021 perde una delle protagoniste più attese. Naomi Campbell, la Venere nera della moda, che avrebbe dovuto affiancare Amadeus nella prima serata di martedì 2 marzo, ha dato forfait a causa delle "nuove restrizioni Usa" anti pandemia. Ad annunciarlo è stato lo stesso direttore artistico nel giorno in cui il governatore della Liguria Giovanni Toti ha deciso nuove restrizioni nel Ponente ligure, "per evitare che la zona di confine possa traghettare l'ondata del virus dalla Francia all'Italia". La co-conduttrice della prima serata sarà dunque l'attrice Matilda De Angelis.

"A causa delle nuove restrizioni Usa, che impongono la quarantena a chi arriva dai paesi Schengen e a cittadini non americani, la signora Campbell non potrà essere presente alla prima serata del Festival di Sanremo. Sono state percorse molte ipotesi, ma nessuna ha reso possibile il rientro negli Stati Uniti in tempo per le attività programmate da Naomi", ha spiegato Amadeus.

Nelle intenzioni di Amadeus, Naomi, 51 anni il prossimo maggio, consacrata da People tra le 50 donne più belle del mondo, un patrimonio da 60 milioni di dollari, all'Ariston avrebbe parlato "del suo rapporto con Nelson Mandela, delle sue battaglie per i diritti civili contro il razzismo".



Particolarmente attenta ad evitare contaminazioni, specialmente quando è in viaggio - è dagli anni '90 che indossa la mascherina - lo scorso marzo la Campbell, in trasferta da Los Angeles a New York, aveva 'sfoderato l'artiglieria', postando un video su YouTube in cui si mostrava in tuta 'hazmat' in aereo e forniva passo passo consigli su come evitare il contagio durante lo spostamento. Sempre in quei giorni, al grido di 'Listen, America, listen' (Ascolta, America, ascolta), aveva postato su Instagram un video in cui il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, minacciava di mandare "i carabinieri con il lanciafiamme" ad eventuali feste di laurea durante il periodo di isolamento per il contenimento dell'epidemia.



A rappresentare il glamour della moda all'Ariston sarà Vittoria Ceretti, a 22 anni tra le top più richieste al mondo, per raccontare una storia di successi fatti anche di rigore e disciplina. "A poco piu' di 20 anni - dice Amadeus - ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo per le più importanti griffe.

Sulla settimana del festival intanto peseranno le nuove misure annunciate da Toti per raffreddare il picco pandemico: "L'ordinanza prevederà da mercoledì a venerdì la chiusura totale delle scuole di ogni ordine e grado a Ventimiglia e Sanremo.

Solo per Ventimiglia e Comuni limitrofi entreranno in vigore alcune misure come il divieto di asporto, il divieto di vendita di alcolici, di assembramenti, il divieto di spostarsi fuori Comune", ferma restando la facoltà dei sindaci di applicare ulteriori restrizioni.



