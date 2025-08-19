Pippo Baudo, l'analisi di Paolo Bonolis: "La sua storia continuerà a influenzare le nuove leve"

"Baudo è stato un grande della televisione, quindi finisce la sua vita ma non la sua storia. Perché la sua storia continuerà nel corso del tempo a influenzare le nuove leve, a influenzare il comportamento di noi che rimaniamo ancora", ha esordito Paolo Bonolis nella clip in onda a "Morning News".



Quindi, il conduttore prosegue: "Baudo ha percorso decenni della televisione adattandosi sistematicamente al cambiamento dei tempi e quindi narrando una televisione che lui conformava costantemente ai cambiamenti che osservava e che si verificavano".