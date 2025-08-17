Morte Pippo Baudo, il saluto di Beppe Grillo: "Al Supremo non dire 'l'ho scoperto io'"

Era stato notato da Baudo nel 1977, mentre si esibiva nel cabaret milanese La Bullona, e venne subito lanciato in televisione dal presentatore che gli impose il cambio di nome d'arte da Giúse, come lo chiamavano da sempre gli amici. Sul piccolo schermo arrivò nel gioco a quiz "Secondo voi", andato in onda tra il 1977 e il 1978, cui fecero seguito, nel 1979, altre partecipazioni a "Luna Park", sempre condotto da Baudo. Da lì poi il successo e un legame stretto che videro in comico partecipare anche a edizioni di "Domenica In" e "Fantastico".