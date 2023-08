Paolo Bonolis è nonno non solo di Theodore, figlio di Martina Bonolis e nato nel 2020, ma anche di Sebastian, avuto nel 2022 da Stefano Bonolis ha avuto nel 2022. Sonia Bruganelli è molto legata ai nipoti di Bonolise in un'intervista aveva rivelato: "Se un giorno non dovessi stare più con Paolo, rimarrò comunque quella che va a trovare i suoi figli, Stefano e Martina, e i miei nipoti, perché li considero tali, a prescindere da lui". Per Bonolis i suoi nipoti un vero amore: "La gioia che provo è più una gioia paterna che da nonno, anche se sono nonno", aveva detto poco prima della nascita del secondo nipotino Sebastian a "Verissimo".

La separazione

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli non smettono quindi di essere una famiglia, come avevano assicurato nell'intervista esclusiva a "Vanity Fair" a giugno, in cui avevano annunciato la separazione. "Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati". In quell'occasione i due avevano deciso di raccontare a loro modo e con le loro tempistiche la fine del matrimonio. Questo nonostante le voci si rincorressero da tempo, gli indizi fossero forti (come quando la Bruganelli ha raccontato di essersi trasferita in un appartamento in un palazzo a fianco a quello in cui avevano sempre abitato). Al punto da arrivare a smentire in maniera decisa quando la notizia era stata lanciata da "Dagospia", bollando tutto come "fregnacce".