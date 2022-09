Sonia Bruganelli: "Io e Bonolis viviamo in case diverse per stare insieme tutta la vita"

E in un'intervista al "Corriere della sera" spiega qual è il segreto per fare durare una relazione così a lungo: "Dormire in camere separate è un segno di civiltà! - dice l'opinionista del " Gf Vip " -. Comunque noi adesso andiamo oltre: sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele. Silvia resta con lui. Stiamo ancora insieme, certo! Ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. E' il segreto per restare insieme tutta la vita".

Qualche tempo fa in una storia Instagram aveva raccontato che l'offerta per rifare il "

Grande Fratello Vip

" era arrivata in un momento per lei delicato, di cambiamento. E anche queste frasi avevano indotto qualcuno a pensare a un riferimento a un rapporto di coppia in crisi. In realtà la Bruganelli nell'intervista spiega il senso di quell'affermazione, che era decisamente più ampio. "I ragazzi che diventano grandi, le dinamiche di coppia che cambiano, il famoso nido vuoto... - chiarisce -. Avevo bisogno di leggerezza: al 'Grande Fratello Vip' devo solo farmi truccare e guardare in vasca il Day Time prima della puntata".

Il ritorno al "Grande Fratello Vip" è anche la conseguenza di un riallineamento dei rapporti con

Alfonso Signorini

, che l'anno scorso, dopo una lite durante una puntata, sembravano essersi incrinati. E invece proprio quello è stato il momento di svolta. "Mi aveva tolto la parola di malo modo - dice la Bruganelli -. Quel litigio ci ha avvicinato. Ho scoperto una persona simile a me: ha una fragilità nascosta dall'essere eccentrico, sembra spietato, ma è un tenerone".

Poi la Bruganelli ha parlato dei

figli

Davide

Silvia

società di scouting

Sdl 2005

, da, che prosegue nella sua carriera di calciatore e quest'anno giocherà nella Triestina in Serie C ("Mi dà molto fastidio quando gli danno del raccomandato"), a, attesa da un ruolo nella sua, la. "Sta imparando a fare le fotocopie, i numeri di telefono, a scattare le foto da pinzare nelle schede dei candidati - spiega mamma Sonia -. Quando sarà pronta farà la segretaria: dalla gavetta, come la mamma".