Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli festeggiano insieme al party di “Ciao Darwin”

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli in formissima al party di “Ciao Darwin” uno a fianco dell’altra come fossero più uniti che mai.

Sonia Bruganelli si scatena in pista con uno dei ballerini di "Ciao Darwin", prima del brindisi con la torta, dei ringraziamenti e dei discorsi. Paolo Bonolis ha chiuso le registrazioni di uno dei suoi programmi di maggiore successo ringraziando tutti i collaboratori, compresa la sua ex che è stata al suo fianco in tanti anni dello show di Canale 5.

Il discorso di Bonolis Durante la festa Paolo Bonolis rivolgendosi a Sonia Bruganelli e a tutto lo staff di "Ciao Darwin" ha detto: "Questa è l’ultima edizione. Grazie per avermi fornito tutte le armi necessarie perché anche questa edizione andasse a buon fine. Nella vita accadono cose difficili, cose brutte che tendiamo a dimenticare. Invece, ricordiamo le belle. Questo vuol dire che io vi ricorderò sempre”.