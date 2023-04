Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli smentiscono le voci di crisi: "Sono fregnacce"

Il conduttore e l’opinionista del " Grande Fratello Vip " scelgono l'ironia per commentare, in un post sul profilo Instagram di lei, le indiscrezioni sulla fine del loro matrimonio lanciate da Dagospia. "Siamo in difficoltà - dice Bonolis nel video -. Smentiamo questo sito è lo mandiamo sul lastrico o ci separiamo per non smentirlo?".

Secondo Dagospia non solo la coppia sarebbe arrivata al capolinea, ma addirittura avrebbe avuto in programma di comunicare ufficialmente la cosa a "Verissmo" nel weekend. "Che facciamo? - chiede Bonolis alla Bruganelli in un video in cui appaiono insieme nella piscina di una spa - Ci separiamo in modo da non smentire questo importantissimo sito di informazione che guida la vita di tutti i nostri giorni con le sue notizie fondamentali del nostro quotidiano, oppure non ci separiamo e mandiamo il sito sul lastrico?". "E' un dilemma morale", insiste. "Vabbè pensiamoci", gli fa eco Bruganelli. "Anche perché ce l'hanno detto adesso. Dovremmo parlarne pure con i figli, con la famiglia - prosegue Bonolis -. Magari prima che dicessero le fregnacce, anzi le informazioni - si corregge Bonolis - che ci regalano questi siti. Non perdete mai le informazioni di questi siti... fatevi sempre la vita degli altri", aggiunge sarcastico. Comunque, sintetizza la Bruganelli: "A oggi non c'è una conferma, non c'è una smentita, non c'è niente". "Fatevi i c.... vostri", conclude Bonolis sillabando la parola senza pronunciarla.

La scelta di vivere in case separate Già a settembre Sonia Bruganelli, 48 anni, ha allontanato definitivamente le voci che la volevano in crisi con il marito Paolo Bonolis e anzi ha giurato di essere pronta a stare insieme a lui "tutta la vita". In un'intervista al "Corriere della sera" ha infatti spiegato quale sia il segreto per fare durare una relazione a lungo: "Dormire in camere separate è un segno di civiltà! Comunque noi adesso andiamo oltre: sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele. Silvia resta con lui. Stiamo ancora insieme, certo! Ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. E' il segreto per restare insieme tutta la vita". Dopo queste dichiarazioni però l'opinionista del "Grande Fratello Vip" era stata molto criticata sui social. La scelta di vivere separati, in un appartamento adiacente, aveva sollevato mille polemiche.