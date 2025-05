L’Isola dei Famosi torna alle sue radici: momenti di sopravvivenza pura in un paradiso selvaggio. I partecipanti, divisi in due gruppi, affronteranno prove fisiche e psicologiche senza alcun comfort, lottando contro fame, intemperie, sole implacabile, piogge tropicali e le difficoltà della convivenza. Si cimenteranno in sfide estreme dove alleanze e rivalità saranno cruciali. Solo chi saprà resistere avrà la possibilità di arrivare fino alla fine e conquistare la vittoria. In palio c'è un montepremi di 100.000 euro, che rappresenta il traguardo finale per il naufrago che riuscirà a sopravvivere e a trionfare. Metà dell’importo sarà devoluto in beneficenza.Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 (tutti i giorni alle ore 13.40 e 16.40), sarà possibile seguire le vicende dei naufraghi su Mediaset Extra. Inoltre, si potrà rimanere sempre aggiornati attraverso l’app Mediaset Infinity (dal lunedì al venerdì alle ore 15.30 “Il meglio della giornata”) e i profili social anche de “L’Isola dei famosi”.