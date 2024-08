Cinque anni senza Nadia Toffa, il ricordo de "Le Iene" sui social

La mamma Margherita ricorda Nadia Toffa in una intervista al "Giornale di Brescia": "Nadia mi ha lasciato una lista di cose sul computer. La prima era pubblicare quello che aveva scritto negli ultimi mesi di vita. Dormivamo insieme e quando mi svegliavo di notte la vedevo sempre lì intenta a scrivere dal cellulare: 'Altrimenti poi mi dimentico'. Poi la mattina me le leggeva... Pensava di poter aiutare qualcun altro nella sua situazione. Diceva che molti, quando ricevono la diagnosi di tumore, si chiudono in se stessi. Nadia sapeva di essere fortunata, aveva ancora la trasmissione, un lavoro che l’ha appassionata fino all’ultimo e una vita piena di persone amate. Voleva aiutare gli altri malati a uscire di casa, a credere che potevano fare ancora qualcosa delle loro vite. E anche i loro familiari a non ripiegarsi nel dolore. Cosa ha lasciato alle persone? Credo il fatto che condividere, anche sui social, può aiutare a rasserenarsi un po', e magari a raccogliere nuovi fondi per sostenere la ricerca per tutti quei tumori che ancora non hanno cura".