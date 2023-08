Quattro anni senza Nadia Toffa, il ricordo de "Le Iene" e Giulio Golia

Il messaggio de "Le Iene" e di Giulio Golia La redazione de "Le Iene" ha ricordato come ogni anni Nadia Toffa postando un video in cui le ballava al tramonto sulla spiaggia. Ad accompagnare le immagini il ricordo: "4 anni senza te. Ciao Nadia". A renderle omaggio nel quarto anniversario della sua morte è stato anche Giulio Golia. "Sono passati 4 anni, ma la tua presenza è sempre viva nei nostri cuori" ha scritto sui social lo storico inviato, pubblicando alcune delle loro foto più belle. La prima è un selfie, con alle spalle il murales che la città di Taranto ha dedicato alla Toffa, dopo le sue inchieste sulle emissioni tossiche del Siderurgico. Negli altri scatti i due ex colleghi sono ritratti durante la trasmissione di Italia 1 e nell'ultima lei gli sistema la cravatta prima di andare in onda.

La malattia A gennaio 2017 il primo malore, a Trieste: Nadia fu trasferita in elisoccorso al San Raffaele di Milano per iniziare gli accertamenti. Due mesi dopo tornò dietro il bancone delle Iene e raccontò ai colleghi e al pubblico di avere il cancro: "Non lo sapeva nessuno. Ho pensato tanto a questo momento... Fra di noi c'e' sempre stata sincerità". "In seguito a un malore lo scorso dicembre (era il 2017, ndr) sono stata operata d'urgenza", raccontava Nadia Toffa nello studio di Silvia Toffanin a "Verissimo", a ottobre 2018: "Poi ho fatto la chemioterapia e la radioterapia. Sembrava tutto finito, ma a marzo durante un controllo, è arrivata la brutta notizia. Il cancro era tornato e mi hanno operato nuovamente". Da allora la "Iena" ha cominciato la sua battaglia contro il tumore, a suon di cicli di radioterapia e chemioterapia. La perdita dei capelli, gli hater, che criticavano la sua "eccessiva" esposizione social, e poi le ricadute, la stanchezza. Il suo ultimo post su Instagram risale al primo luglio 2019, prima del peggioramento della malattia.

L'annuncio della morte "Niente sarà più come prima" avevano detto i colleghi annunciando la morte della conduttrice sui social. Nadia lottava contro un tumore da due anni e non si era mai arresa. Un percorso che la giornalista bresciana ha documentato con coraggio e grinta senza mai perdere il sorriso. Durante il periodo più cruciale della sua malattia, tra sedute di chemio e lunghe convalescenze, aveva tenuto aperto un dialogo con i fan attraverso Instagram, dove postava foto e pensieri e aggiornava tutti cercando di incoraggiare quelli come lei che vivevano lo stesso dramma.